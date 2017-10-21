В ООН высоко оценили роль России в реализации плана по иранскому соглашению

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия играет ведущую роль в имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил глава контртеррористического управления ООН, замгенсека организации Владимир Воронков.

"Я отдаю должное усилиям российского правительства в предотвращении распространения ядерного оружия, в том числе посредством той ведущей роли, которую Россия играет в имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — сказал Воронков в видеообращении в рамках Московской конференции по нераспространению.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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