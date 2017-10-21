Водитель, который стал участником ДТП в Харькове, не имеет отношения к СБУ

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Прокуратура Харьковской области заявляет, что водитель автомобиля Touareg, который стал участником ДТП в Харькове, в котором погибли пять человек, не имеет отношения к Службе безопасности Украины.

Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что есть информация о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове, в котором погибли пять человек. По его информации, за рулем Touareg сидел действующий сотрудник СБУ

"По данным следствия, этот человек является предпринимателем и занимается розничной торговлей, кажется, пищевых продуктов… Еще результатов экспертизы нет, нарушил ли он правила — это сейчас главный вопрос для следствия: установить обстоятельства действий именно водителя Touareg", — сказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, водителя Touareg уже опрашивали, по делу он проходит как свидетель. "Вчера были арестованы обе машины: Touareg и Lexus, они направлены на экспертные исследования, технические. Назначены уже экспертизы по изъятым материалами. Назначена уже экспертиза комплексная, еще около шести-семи экспертиз", — сказала Дубовик.

По ее словам, следствие работает в максимально оперативном режиме, но еще не удалось пообщаться со всеми пострадавшими.

В среду внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке, находившейся за рулем Lexus, грозит до десяти лет лишения свободы.