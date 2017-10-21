Напавший с ножом в торговом центре в Польше долго лечился у психиатра

ВАРШАВА, 21 окт — РИА Новости. Напавший с ножом в торговом центре польского города Сталёва-Воле, в результате которого погиб один и ранены восемь человек, долго лечился у психиатра, заявил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Блащак.

"Этот мужчина лечился у психиатра долгое время. Выглядит так, что ситуация, связанная с его психическим состоянием, стала поводом для такой, а не другой реакции", — сказал Блащак в эфире радиостанции RMF FM

Он подтвердил, что "мужчина действовал в одиночку", его поступки "не связаны с какими-то идеологическими или террористическими проявлениями", а также что злоумышленник "не был пьяным".

Министр отметил, что полиция теперь увеличит количество патрулей в торговых центрах. "Я говорил с главным комендантом полиции Польши. После этого происшествия коменданты обратят больше внимание на торговые центры. Будет больше патрулей", — сказал Блащак.

При этом у него нет претензий к полиции.

"Это было происшествие, которое тяжело предвидеть", — заявил министр.

Как сообщалось ранее, в результате нападения пострадавшие, возраст которых составляет от 18 до 50 лет, получили, в основном, раны грудной клетки и головы. Полиция задержала нападавшего. Им оказался местный житель, он ранее не привлекался к уголовной ответственности и на момент задержания был трезвым.