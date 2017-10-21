Рябков: США сделали вопросы безопасности заложниками внутренней политики

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа по сделке с Ираном доказывает, что Вашингтон сделал вопросы мировой безопасности заложниками своей внутренней политики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, последнее решение Трампа по Ирану "безответственное не только применительно к самому плану действий, участником и автором которого США являются, но и по отношению ко всему международному сообществу, которое поддержало" Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

"Получается так, что США в очередной раз взяли вопросы мировой безопасности и стабильности в заложники определенным конъюнктурным процессам, отдали эти вопросы на откуп и на рассмотрение политикам, деятелям, которые, по большому счету, далеки от содержательной части имеющейся договоренности", — сказал Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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