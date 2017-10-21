Рябков: США сделали вопросы безопасности заложниками внутренней политики

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа по сделке с Ираном доказывает, что Вашингтон сделал вопросы мировой безопасности заложниками своей внутренней политики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Получается так, что США в очередной раз взяли вопросы мировой безопасности и стабильности в заложники определенным конъюнктурным процессам, отдали эти вопросы на откуп и на рассмотрение политикам, деятелям, которые, по большому счету, далеки от содержательной части имеющейся договоренности", — сказал Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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