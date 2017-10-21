МИД: выполнение СВПД Ираном не удержало Трампа от безответственных шагов

Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Позитивная динамика выполнения сделки с Ираном не удержала президента США Дональда Трампа от безответственных решений по дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки", — сказал Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. При этом американский президент отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, США выйдут из соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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