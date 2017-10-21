Рябков: нужно понять, означает ли решение Трампа по Ирану отказ от СВПД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сейчас необходимо понять, означает ли решение президента США Дональда Трампа по Ирану отказ от выполнения СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Совместная комиссия созывается по повестке дня, я думаю, что сейчас пройдёт определенное время, в течение которого участники будут анализировать и взвешивать последствия объявлений президента США в отношении СВПД", — сказал Рябков журналистам.

"У меня нет полной уверенности, что наши американские коллеги сами для себя решили, когда и по какой теме, по каким вопросам стоит созывать совместную комиссию. Сейчас ситуация существенным образом изменилась в худшую сторону. Поэтому прежде чем мы возобновим работу всей той механики, которая заложена в СВПД, мы должны определиться по основным вопросам. Среди этих вопросов — в какой степени произошедшее означает отказ США в практическом плане работать в рамках СВПД", — добавил Рябков.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе. Президент США отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из СВДП.

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>