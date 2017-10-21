Заявления Трампа по сделке с Ираном многое ставят под вопрос, заявил Рябков

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США пока не объявили о выходе из сделки по Ирану, но заявления президента США Дональда Трампа многое ставят под вопрос, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы понимаем, что формального объявления о том, что США выходят из соглашения, сделано не было, но суть тех требований, которые были выдвинуты президентом Трампом, очень многое ставят под вопрос. Поэтому сейчас время консультаций и анализа, рассмотрения разных опций", — заявил Рябков.

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>