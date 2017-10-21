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В мире

Все зависит от Москвы. США намерены сотрудничать с Россией по Сирии и КНДР

01:2721.10.2017
(обновлено: 01:32 21.10.2017)
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© AP Photo / Andrew Harnik Сара Сандерс. Архивное фотоСара Сандерс. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В администрации президента США рассказали, от чего зависят российско-американские отношения, а также назвали важные направления сотрудничества с Россией.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
© AP Photo / Jens Buttner
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Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США заинтересованы в совместной работе с Россией по КНДР и Сирии.

"Мы будем по-прежнему пытаться работать с Россией по определенным вещам, которые особенно важны для национальной безопасности (США), например, по Сирии, Северной Кореи — мы бы хотели работать с ними, чтобы противостоять некоторым таким угрозам", — заявила она, отвечая на вопрос, кем президент США Дональд Трамп видит Россию.

Кроме того, Сандерс добавила, что российско-американские отношения во многом зависят от политики, которую будет проводить Москва.

"Как я говорила раньше, многое зависит от России и от того, какие отношения они хотят иметь. Хотят ли они быть хорошим или плохим игроком", — заключила пресс-секретарь Белого дома.

Не по вине Москвы

Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, ухудшение двусторонних отношений между Россией и США произошло не по вине Москвы.

Задержанный иракским спецназом в Мосуле боевик ИГ*. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
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"У нас с американцами диалог, действительно, "просел" в последние месяцы и, может быть, даже года полтора при администрации (экс-президента Барака) Обамы. Там много чего у нас оказалось в подвешенном состоянии не по нашей вине, но после прихода в Белый дом администрации (Дональда) Трампа мы обозначили нашу готовность возобновить диалог по всем направлениям", — сказал министр.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что верит в налаживание контактов между двумя государствами.

"Мы с вами собрались не для того, чтобы друг друга похвалить и облизать, а для того, чтобы найти проблемы, показать их, откуда они берутся, и подумать о том, как их решить. Можно их решить или нет? Думаю, что можно", — сказал Путин, выступая на итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он также подчеркнул готовность Москвы к сотрудничеству с Вашингтоном.

"Мы будем работать, несмотря ни на что, ни на какие сложности, если, конечно, они (США — ред.) сами этого хотят. Не хотят? Не будем", — сказал Путин.

Перспективы есть

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного форума "Валдай", также заявил, что у российско-американских отношений есть хорошие перспективы, однако он подчеркнул, что для улучшения взаимоотношений необходимо проявлять друг к другу больше уважения, как это было в советские времена.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент также назвал пример успешного диалога между двумя странами. Так, Путин высоко оценил совместную работу России и США по Сирии. По его словам, государства сотрудничают на рабочем уровне и на уровне спецслужб, и на уровне министерств обороны, и на уровне министерств иностранных дел.

"Я думаю, это надо распространять и на другие сферы нашего взаимодействия", — добавил Путин.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер также рассказал о перспективах сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, государства продолжат работать по некоторым ключевым направлениям. Однако он также отметил, что США продолжат "противостоять дестабилизирующей роли России".

"Россия — это один из вызовов для нас в области безопасности. Президент (США Дональд Трамп — ред.) дал нам очень ясные указания относительно наших отношений с Россией. Он занял, как вы видели, очень твердую позицию на Ближнем Востоке и, к примеру, на Украине, чтобы противостоять дестабилизирующей роли России. Но он также хочет, чтобы мы сдержали любой потенциальный конфликт с Россией. Мы считаем, что это не соответствует ничьим интересам", — сказал Макмастер.

В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Третья область, на которой он (Трамп — ред.) хочет, чтобы мы сосредоточились, — поощрение области сотрудничества… мы видим здесь изначальные просветы, например, зоны деэскалации в Сирии. Посмотрим, как они будут реализовываться. Но есть очень много областей, в которых США и Россия могут сотрудничать", — добавил советник президента.

Макмастер также подчеркнул, что основной областью сотрудничества между США и Россией может стать ситуация вокруг Северной Кореи.

"Хотя мы признаем, что, с точки зрения экономической мощи и влияния, Китай имеет подавляющее влияние на Северную Корею, но у России тоже есть значительное влияние, если они будут использовать его в соответствии с кампанией оказания максимального давления на режим Ким Чен Ына, с тем, чтобы побудить его к денуклеаризации Корейского полуострова, а это последний шанс на то, чтобы избежать серьезных последствий (для КНДР — ред.). Россия может играть продуктивную роль в этом", — сказал советник президента США.

Он также заявил, что "затягивание конфликта на Украине не в интересах России", так как, по мнению Макмастера, это ведет "к экономическим и репутационным расходом для России".

"Так что мы можем работать с Россией по этим вопросам", — заключил Макмастер.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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el-gagarin
Как ни крути, а договариваться придется. Надеюсь, без сдачи наших позиций. Шапкозакидательские настроения вредны и неуместны.
02:07
21.10.2017
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rtboid56
бесполезный трындешь слабоумных !!! они готовы на все, лишь бы ничего не делать!!!
01:54
21.10.2017
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