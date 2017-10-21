Премьер Словакии заявил, что Brexit не должен стать победой Британии над ЕС

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Brexit не должен стать победой Британии над ЕС, а будущее соглашение между ЕС и Лондоном не должно никому нанести вреда, заявил в пятницу журналистам по возвращении с двухдневного саммита ЕС в Брюсселе премьер Словакии Роберт Фицо.

"Нельзя допустить, чтобы Brexit стал победой Британии над Евросоюзом, но также и будущее соглашение между ЕС и Лондоном не должно нанести вреда ни одной из сторон. Меня порадовало, что премьер (Великобритании — ред.) Тереза Мэй предложила еще более серьезные гарантии для граждан (из государств — ред.) ЕС, живущих и работающих в ее стране", — сказал Фицо, чье выступление транслировало интернет-ТВ Tablet.

Он добавил, что данные меры касаются трех миллионов иностранцев в Британии, но, с другой стороны, Лондон ожидает подобного отношения и к одному миллиону своих граждан, проживающих в странах ЕС.

По мнению словацкого премьера, те британцы, которые в 2016 году проголосовали за Brexit, вряд ли до конца понимали всю сложность и комплексность данного процесса, поскольку между ЕС и Великобританией существует весьма глубокое институциональное, финансовое и законодательное переплетение.

"Мы еще не договорились о том, во сколько обойдется этот уход (Британии из ЕС — ред.). У нас существуют весьма различные взгляды на это, но поскольку есть договоренность не озвучивать конкретные цифры, можно сказать, что предложения обеих сторон в этом вопросе очень серьезно расходятся", — подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер полагает, что пока нельзя вести дискуссии об отношениях ЕС-Лондон в будущем, поскольку еще не существует договоренности о правилах завершения членства Великобритании в сообществе.

"Возможно, британцы думали, что мы это объединим или перескочим через некоторые чувствительные моменты, и на первый план выйдут рынок и свободная торговля. Но этого не случилось. Уже перед саммитом было ясно, что мы не перейдем к следующей фазе (переговоров), поскольку не был достигнут достаточный прогресс в переговорах предыдущих", — отметил Фицо.

Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Эти вопросы относятся к первой фазе переговоров. Пока Евросоюз не признает, что на этом направлении достигнут достаточный прогресс, он не хочет начинать переговоры второй фазы.