Премьер Словакии заявил, что Brexit не должен стать победой Британии над ЕС

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Brexit не должен стать победой Британии над ЕС, а будущее соглашение между ЕС и Лондоном не должно никому нанести вреда, заявил в пятницу журналистам по возвращении с двухдневного саммита ЕС в Брюсселе премьер Словакии Роберт Фицо.
Он добавил, что данные меры касаются трех миллионов иностранцев в Британии, но, с другой стороны, Лондон ожидает подобного отношения и к одному миллиону своих граждан, проживающих в странах ЕС.
По мнению словацкого премьера, те британцы, которые в 2016 году проголосовали за Brexit, вряд ли до конца понимали всю сложность и комплексность данного процесса, поскольку между ЕС и Великобританией существует весьма глубокое институциональное, финансовое и законодательное переплетение.
"Мы еще не договорились о том, во сколько обойдется этот уход (Британии из ЕС — ред.). У нас существуют весьма различные взгляды на это, но поскольку есть договоренность не озвучивать конкретные цифры, можно сказать, что предложения обеих сторон в этом вопросе очень серьезно расходятся", — подчеркнул Фицо.
Словацкий премьер полагает, что пока нельзя вести дискуссии об отношениях ЕС-Лондон в будущем, поскольку еще не существует договоренности о правилах завершения членства Великобритании в сообществе.
Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Эти вопросы относятся к первой фазе переговоров. Пока Евросоюз не признает, что на этом направлении достигнут достаточный прогресс, он не хочет начинать переговоры второй фазы.