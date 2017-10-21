Могерини назвала освобождение Ракки решительным шагом к искоренению ИГ*

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Освобождение сирийского города Ракка является решительным шагом к искоренению террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Ранее в пятницу было объявлено о полном освобождении Ракки от боевиков "Сирийскими демократическими силами" при поддержке коалиции во главе с США.

"Освобождение города Ракка представляет собой решительный шаг к искоренению угрозы ИГ* в Сирии и Ираке, а также к освобождению народов этих стран от деспотичного правления этой организации", — заявила Могерини.

Она призвала в срочном порядке стабилизировать освобожденные от боевиков территории и оказать поддержку в создании местной администрации. "Необходимо в срочном порядке стабилизировать освобожденные территории и поддержать быстрое восстановление, для чего требуется восстановить представительную и подотчетную местную администрацию", — отмечается в заявлении.

По мнению главы европейской дипломатии, именно такая администрация позволит обеспечить местное население необходимым спектром услуг, будет способствовать безопасному возвращению беженцев и помешает возрождению экстремизма.

* Запрещенная в России террористическая организация

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