БЕРЛИН, 20 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Гамбурга в разговоре с дипломатами российского генконсульства скорректировала сведения, предоставленные российским СМИ административным судом Гамбурга, о вынесении приговора в четверг гражданину России, который на самом деле является гражданином Франции, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети Facebook пресс-атташе посольства Денис Микерин.

"Прокуратура Гамбурга в устном разговоре с дипломатами российского генконсульства скорректировала сведения, предоставленные российским СМИ административным судом Гамбурга. В частности, вчерашний приговор — год лишения свободы условно — вынесен гражданину Франции Антонину П. 1992 г.р., фамилия которого созвучна фамилии российского гражданина, проходящего по делу, не связанному с июльскими событиями", — заявил Микерин.

Ранее о том, что гражданин России 26 лет признан виновным в нарушении общественного порядка, попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции в ходе беспорядков на G20 в Гамбурге, а также о том, что он приговорен к году заключения условно, рассказали РИА Новости в пресс-службе административного суда Гамбурга.

По словам Микерина, под арестом за участие в беспорядках "по-прежнему находятся двое граждан России 1986 и 1996 годов рождения". Судебное заседание в отношении первого россиянина запланировано на 27 октября, в отношении второго — на 23 октября (с учетом уже состоявшегося слушания 18 октября).

"Посольство России в ФРГ направило официальный письменный запрос с целью окончательно прояснить сложившуюся ситуацию. Вместе с тем, выраженный по крайней мере одним из обвиняемых отказ контактировать с российскими дипломатами и заявленное адвокатом второго аналогичное пожелание заметно осложняют оперативное получение достоверной информации", — добавил Микерин.

По его словам, в посольстве продолжат, "исходя из имеющихся возможностей, следить за развитием событий" и "при соответствующем обращении готовы оказать необходимое содействие находящимся под стражей российским гражданам и их родным".