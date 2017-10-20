БЕРЛИН, 20 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Гамбурга в разговоре с дипломатами российского генконсульства скорректировала сведения, предоставленные российским СМИ административным судом Гамбурга, о вынесении приговора в четверг гражданину России, который на самом деле является гражданином Франции, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети Facebook пресс-атташе посольства Денис Микерин.
Ранее о том, что гражданин России 26 лет признан виновным в нарушении общественного порядка, попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции в ходе беспорядков на G20 в Гамбурге, а также о том, что он приговорен к году заключения условно, рассказали РИА Новости в пресс-службе административного суда Гамбурга.
"Посольство России в ФРГ направило официальный письменный запрос с целью окончательно прояснить сложившуюся ситуацию. Вместе с тем, выраженный по крайней мере одним из обвиняемых отказ контактировать с российскими дипломатами и заявленное адвокатом второго аналогичное пожелание заметно осложняют оперативное получение достоверной информации", — добавил Микерин.
По его словам, в посольстве продолжат, "исходя из имеющихся возможностей, следить за развитием событий" и "при соответствующем обращении готовы оказать необходимое содействие находящимся под стражей российским гражданам и их родным".