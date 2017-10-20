Два миротворца ООН ранены в столкновениях с боевиками в ЦАР

ООН, 20 окт — РИА Новости. Два миротворца ООН были ранены в столкновениях с боевиками движения "Анти-Балака" в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщил в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Два миротворца были ранены в Бомболо в четверг в столкновениях с боевиками "Анти-Балака", которые напали на город. Миротворцы прибыли в город вчера, чтобы защитить мирных жителей от распространившегося насилия, в результате которого, по поступающим сообщениям, погибли 26 мирных жителей и десятки получили ранения", — заявил представитель генсека.

В ЦАР уже более трех лет идут столкновения христианских и мусульманских группировок, ситуация обострилась после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии.

Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".