У ООН "огромный потенциал", который ранее не использовался, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у Организации Объединенных Наций есть "огромный потенциал", который ранее не использовался.
Он добавил, что у ООН "есть сила, как ни у кого другого, объединять людей".
В свою очередь Гутерриш высказался за "серьезную реформу ООН" и за "серьезное участие США" в работе организации "на основе их традиционных ценностей: свободы, демократии и прав человека".
Ранее Трамп неоднократно критиковал ООН, называя ее неэффективной организацией. Некоторое время назад США вышли из состава ЮНЕСКО – специализированной структуры ООН по вопросам культуры и образования.