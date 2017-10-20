У ООН "огромный потенциал", который ранее не использовался, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Белом доме в Вашингтоне, США. 20 октября 2017

Президент США Дональд Трамп на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Белом доме в Вашингтоне, США. 20 октября 2017

ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у Организации Объединенных Наций есть "огромный потенциал", который ранее не использовался.

"Должен сказать, что у ООН есть огромный потенциал. Он не использовался годами, даже близко такого не было", — заявил Трамп на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Белом доме.

Он добавил, что у ООН "есть сила, как ни у кого другого, объединять людей".

В свою очередь Гутерриш высказался за "серьезную реформу ООН" и за "серьезное участие США" в работе организации "на основе их традиционных ценностей: свободы, демократии и прав человека".

Ранее Трамп неоднократно критиковал ООН, называя ее неэффективной организацией. Некоторое время назад США вышли из состава ЮНЕСКО – специализированной структуры ООН по вопросам культуры и образования.