МИД КНДР: в нынешних условиях не может быть и речи о ратификации ДВЗЯИ

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. КНДР подвергается ядерному шантажу со стороны США, в нынешних геополитических условиях не может быть и речи о ратификации Пхеньяном Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил в пятницу представитель северокорейского МИД Нам Хен Зен.

"Сегодня Дональд Трамп рассматривает возможность модернизации ядерного оружия, другие ядерные державы не ратифицировали ДВЗЯИ, все они усиливают свои ядерные силы. И КНДР подвергается ядерному шантажу со стороны США", — заявил северокорейский дипломат, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Поэтому о ратификации ДВЗЯИ со стороны КНДР не может быть и речи",- отметил он.