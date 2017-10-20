"Откосивший" от армии эстонский депутат придумал, как увеличить призыв

ТАЛЛИН, 20 окт — РИА Новости. Хитростью избежавший службы в армии глава парламентской комиссии по гособороне Эстонии разработал план по увеличению числа призывников на срочную военную службу, сообщает Sputnik Эстония.
"Службу должны проходить лучшие парни и девушки, — заявил Хансо. — Прохождение срочной службы должно стать в обществе нормой, а не исключением. На сегодняшний день это еще не так".
По словам парламентария, сначала необходимо повысить эффективность передачи повесток, в том числе электронными методами. Затем нужно пересмотреть существующие нормы здоровья служащих и сделать их значительно более гибкими.
"В будущем из-за мозолей или аллергии на пыльцу от службы освобождать не будут", — отметил Хансо.
При этом сам Ханнес Хансо, по собственному признанию, ради того, чтобы не быть призванным в армию, пошел учиться на дефектолога, а потом и вовсе уехал в Швецию доить коров.