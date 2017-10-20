"Откосивший" от армии эстонский депутат придумал, как увеличить призыв

ТАЛЛИН, 20 окт — РИА Новости. Хитростью избежавший службы в армии глава парламентской комиссии по гособороне Эстонии разработал план по увеличению числа призывников на срочную военную службу, сообщает Sputnik Эстония.

В четверг, 19 октября, комиссия Рийгикогу по государственной обороне получила обзор плана по расширению срочной службы. К 2026 году каждый год ее будут проходить 4000 человек. По мнению председателя комиссии Ханнеса Хансо, срочную службу должна проходить как минимум половина призывников, тогда как сейчас это делает лишь треть от их общего числа.

"Службу должны проходить лучшие парни и девушки, — заявил Хансо. — Прохождение срочной службы должно стать в обществе нормой, а не исключением. На сегодняшний день это еще не так".

По словам парламентария, сначала необходимо повысить эффективность передачи повесток, в том числе электронными методами. Затем нужно пересмотреть существующие нормы здоровья служащих и сделать их значительно более гибкими.

"В будущем из-за мозолей или аллергии на пыльцу от службы освобождать не будут", — отметил Хансо.

По мнению депутата, прохождение срочной службы также должно облегчить поступление в университеты и стать преимуществом на рынке труда. На каждом рабочем интервью работодатель должен спрашивать, прошел ли кандидат срочную службу или нет.

При этом сам Ханнес Хансо, по собственному признанию, ради того, чтобы не быть призванным в армию, пошел учиться на дефектолога, а потом и вовсе уехал в Швецию доить коров.

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