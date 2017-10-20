Тиллерсон: США настаивают на бессрочных ограничениях по сделке с Ираном

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон настаивает на продлении сроков действия ограничений на ядерные разработки Ирана, пишет издание Wall Street Journal.

"Тиллерсон заявил, что администрация настаивает на том, чтобы сделать действие ограничений бессрочным посредством внесения поправок", — пишет газета.

"Глава американской дипломатии признал, что внесение поправок в обзорное законодательство, которое поддержала администрация Трампа, может привести к выходу США из сделки в течение нескольких лет, когда установленные по соглашению сроки действия ограничений в отношении иранских ядерных разработок будут заканчиваться", — отмечается в публикации.

Соглашение предусматривает определенные сроки на выполнение некоторых положений. В частности, сокращение запасов обогащенного урана на 98% должно произойти в течение 13 лет. В течение 15 лет Тегеран обязуется обогащать уран только до уровня в 3,67% и воздержаться от строительства ядерных объектов на тяжелой воде. В течение десяти лет работы по обогащению могут проводиться только на одном объекте в Иране с использованием центрифуг первого поколения.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.