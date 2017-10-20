В Малави арестовали более 120 человек за убийства "вампиров", сообщили СМИ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Полиция Малави арестовала 124 подозреваемых в преследованиях и убийствах "вампиров", сообщила местная газета Face of Malawi.
Как сообщает газета, полиция арестовала 124 подозреваемых в причастности к убийству двух людей в крупном городе Блантир и другим случаям насилия в близлежащих поселках.
По сообщению газеты, на прошлой неделе в местную больницу обратилась женщина, заявившая, что ее укусил вампир. Медики провели анализы и заявили, что у женщины "вампиризма" нет. "Мы провели несколько анализов, чтобы проверить ее утверждения, однако результаты их не подтвердили", — заявила представитель местной больницы.
Сообщения об убийствах и беспорядках вызвали обеспокоенность США, которые посоветовали своим гражданам избегать опасных районов и проявлять осторожность.
По данным СМИ, на прошлой неделе ООН эвакуировала из двух южных районов Малави своих сотрудников.