Богданов обсудил с лидером парламентского блока Ирака ситуацию в стране

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с главой парламентского блока Ирака "Аль-Ахрар" Дией Аль-Асади обстановку в Ираке в контексте борьбы с терроризмом и ситуацию вокруг Курдского автономного района, говорится в распространенном в пятницу сообщении российского МИД.
Как отмечается, на переговорах российская сторона подтвердила принципиальную линию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, отметив "важность продвижения межиракского урегулирования посредством инклюзивного диалога в конституционном поле с учетом интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп страны".