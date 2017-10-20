Эксперименты с мандатом МАГАТЭ разрушат агентство, заявили в МИД России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия надеется, что не будет экспериментов с мандатом МАГАТЭ, любые изменения в этом вопросе разрушат агентство, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Ульянов, в частности, отметил, что попытки изменить мандат агентства содержатся в новом договоре, альтернативном ДНЯО, который сейчас продвигается в ООН.

"Есть статья 4, которая, в частности, предусматривает создание компетентного международного органа для осуществления проверки ядерного разоружения. Я так понимаю, что у многих коллег есть соблазн возложить такие функции на МАГАТЭ. Это может разрушить агентство, оно не предназначено для выполнения таких задач, они не значатся ни в уставе агентства, ни в каких-то решениях", — сказал Ульянов, выступая на московской конференции по нераспространению.

"Я очень надеюсь, что никто не будет экспериментировать в этой области и заставлять МАГАТЭ заниматься несвойственными ему задачами", — добавил высокопоставленный российский дипломат.