Французские власти полностью разделяют позицию Мадрида по Каталонии

МАДРИД, 20 окт – РИА Новости. Французские власти полностью поддерживают позицию испанского правительства по поводу кризиса в Каталонии, заявил на пресс-конференции в Мадриде министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Президент Франции очень ясно высказался, в том числе вчера, что мы поддерживаем территориальную целостность Испании, мы ее друзья, наша дружба никогда не была такой сильной", — заявил министр. "Мы поддерживаем территориальную целостность Испании и соблюдение конституции", — подчеркнул Ле Дриан.

При этом министр уклонился от ответа на вопрос, считает ли он ситуацию с контактами между премьером Мариано Рахоем и главой каталонского правительства Карлесом Пучдемоном "разговором двух глухих". "Нет диалога глухих между президентом Франции и Рахоем, мы друг друга очень хорошо понимаем", — сказал он, добавив, что "в Испании идут дебаты", которые он не может комментировать.

Министр также отметил, что "никогда риски в Европе не были такими серьезными". "Надо усиливать единство Европы, силу Европы, здесь у нас больше всего точек соприкосновения", — сказал министр.

Глава испанского МИД Альфонсо Дастис со своей стороны не смог ответить на вопрос, возьмет ли возглавляемое им ведомство часть полномочий женералитета в случае применения 155 статьи конституции. "Статья 155 не применялась на практике. Пока мы не можем дать детали решений, запуск статьи начинается завтра. Статья 155 предусматривает восстановление закона", — заявил он

В четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти. Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Применение статьи должен одобрить сенат.