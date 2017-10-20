У здания Рады продолжают протестовать около сотни человек

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (219)

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Около сотни человек продолжают акцию протеста у здания Верховной рады Украины, обстановка на месте спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

Митингующие приготовили еду на полевой кухне и начали обед. Они собрались несколькими группами, беседуют, некоторые из них поют песни. Демонстранты стали менее охотно общаться с представителями прессы, на вопросы о дальнейших планах отвечают кратко: "стоим до конца".

Время от времени по палаточному городку проходит священник и кропит участников акции священной водой, а также читает молитву.

Количество палаток возле украинского парламента остается неизменным — около 20 больших военных палаток на улице Грушевского, несколько таких палаток, а также десятки меленьких туристических стоят на площади Конституции и в Мариинском парке неподалеку. Участники акции в первой половине дня организовали уборку территории палаточного городка.

Количество правоохранителей в правительственном квартале в центре Киева значительно уменьшилось. Силовики в основном стоят по периметру здания Верховной рады, а также на входах в палаточный городок. Они выборочно проверяют входящих на территорию акции протеста.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.