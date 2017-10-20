В Австралии родители обнаружили "гнездо педофилов" в популярной MMO-игре

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Австралии родители обнаружили среди пользователей популярной мультиплеерной игры Roblox педофилов, сообщает портал News.com.au.

Дети, играющие в эту игру, получали в личные сообщения предложения сексуального характера.

По словам жительницы Перта Кайлы Бейли, она проверила аккаунт девятилетней дочери и нашла сообщения, которые ее шокировали. Так, кто-то спросил девочку о том, где она была в выходные. Ребенок ответил, что провел время дома у отца. Тогда неизвестный написал, что не верит ей и что на самом деле она всю ночь занималась оральным сексом.

Бейли призналась, что не смогла читать дальше и просто все удалила. "Мне пришлось успокоиться и поговорить с дочерью о том, насколько неуместно могут вести себя люди по ту сторону этой игры и что опасно разговаривать с незнакомцами даже через компьютер", — поделилась она с News.com.au.

Аналогичную историю рассказала еще одна мама, Шэннон Митчелл из Сиднея. Она забила тревогу после того, как ее 10-летняя дочь начала вульгарно выражаться.

"Я спросила ее: "откуда ты берешь все это"? И через какое-то время она призналась, что это Roblox", — сказала она.

Представитель Roblox Corporation заявил News.com.au, что безопасность фанатского сообщества — "главный приоритет" компании. Он подчеркнул, что игра предусматривает ряд мер по обеспечению безопасности, в том числе отключение функций чата и возможность ограничить употребление в нем некоторых слов для детей младше 13 лет.

Roblox —мультиплеерная игра-конструктор, в которую ежемесячно играют около 30 миллионов человек. Ее часто называют "новым Minecraft".