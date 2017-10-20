БЕРЛИН, 20 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Переход переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза в следующую фазу зависит от Лондона, центральное значение имеет тема финансового взаимодействия, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по итогам саммита ЕС.
"Мы хотели бы достичь в декабре перехода во вторую фазу, но это зависит, конечно, то того, сможет ли добиться такого прогресса Великобритания, что мы скажем, что он исчерпывающий по центральным темам первой фазы, к которым относится, прежде всего, тема финансового взаимодействия", — сказала Меркель. Трансляцию мероприятия в прямом эфире вел сайт Еврокомиссии.