БЕРЛИН, 20 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Переход переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза в следующую фазу зависит от Лондона, центральное значение имеет тема финансового взаимодействия, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по итогам саммита ЕС.

Последние месяцы идут переговоры об условиях Brexit, их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Эти вопросы относятся к первой фазе переговоров. Пока Евросоюз не признает, что на этом направлении достигнут достаточный прогресс, он не хочет начинать переговоры второй фазы.

"Мы хотели бы достичь в декабре перехода во вторую фазу, но это зависит, конечно, то того, сможет ли добиться такого прогресса Великобритания, что мы скажем, что он исчерпывающий по центральным темам первой фазы, к которым относится, прежде всего, тема финансового взаимодействия", — сказала Меркель. Трансляцию мероприятия в прямом эфире вел сайт Еврокомиссии.