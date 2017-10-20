Глава МВД обсудил с послом США сотрудничество в правоохранительной сфере

Встреча Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с Послом США в России Джоном Хантсманом. 20 октября 2017

Встреча Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с Послом США в России Джоном Хантсманом. 20 октября 2017

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил с послом США Джоном Хантсманом сотрудничество в правоохранительной сфере, сообщается на официальном сайте российского ведомства.

"В МВД России по инициативе американской стороны прошла встреча министра внутренних дел РФ генерала полиции РФ Владимира Колокольцева с послом США в России Джоном Хантсманом… Стороны выразили надежду на улучшение российско-американского сотрудничества в правоохранительной сфере", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, в ходе разговора Колокольцев подчеркнул, что конструктивный диалог с коллегами из США должен основываться на принципах равноправия и взаимного уважения, а в общих интересах – усиливать борьбу с терроризмом, противостоять наркотрафику, организованной преступности и киберугрозе.

Кроме того, глава МВД России высоко оценил работу представительств правоохранительных ведомств при посольствах, назвав ее одним из действенных инструментов международного полицейского сотрудничества.