Глава МВД обсудил с послом США сотрудничество в правоохранительной сфере

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил с послом США Джоном Хантсманом сотрудничество в правоохранительной сфере, сообщается на официальном сайте российского ведомства.
Согласно релизу, в ходе разговора Колокольцев подчеркнул, что конструктивный диалог с коллегами из США должен основываться на принципах равноправия и взаимного уважения, а в общих интересах – усиливать борьбу с терроризмом, противостоять наркотрафику, организованной преступности и киберугрозе.
Кроме того, глава МВД России высоко оценил работу представительств правоохранительных ведомств при посольствах, назвав ее одним из действенных инструментов международного полицейского сотрудничества.