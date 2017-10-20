В МИД призвали "не играть на повышение ставок" в ситуации с КНДР

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия призывает не играть на повышение ставок в ситуации вокруг Корейского полуострова, приветствует любой вклад в российско-китайскую инициативу урегулирования проблем вокруг КНДР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Чем меньше будет попыток играть на повышение ставок, угрожать использовать ситуацию для оказания силового давления, тем меньше будет шансов, что ситуация выйдет из-под контроля", — сказал Рябков журналистам.

Рябков выразил уверенность, что есть альтернативный путь.

"Мы уверены, что альтернативный путь есть, кто-то нас критикует за нереалистичность идей, изложенных, в том числе, в совместной российско-китайской дорожной карте. Но те, кто критикуют сами, судя по всему, не предлагают никаких альтернативных идей. Смысл наших идей, в том числе, в том, чтобы пригласить всех к диалогу. И мы приветствуем любое добавление в копилку соображений, любой творческий вклад, безусловно, будет нами приветствоваться", — добавил замминистра.