В МИД призвали "не играть на повышение ставок" в ситуации с КНДР

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия призывает не играть на повышение ставок в ситуации вокруг Корейского полуострова, приветствует любой вклад в российско-китайскую инициативу урегулирования проблем вокруг КНДР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков выразил уверенность, что есть альтернативный путь.
"Мы уверены, что альтернативный путь есть, кто-то нас критикует за нереалистичность идей, изложенных, в том числе, в совместной российско-китайской дорожной карте. Но те, кто критикуют сами, судя по всему, не предлагают никаких альтернативных идей. Смысл наших идей, в том числе, в том, чтобы пригласить всех к диалогу. И мы приветствуем любое добавление в копилку соображений, любой творческий вклад, безусловно, будет нами приветствоваться", — добавил замминистра.