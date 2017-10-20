В МИД обеспокоены состоянием нынешних международных отношений

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва озабочена непредсказуемостью нынешних международных отношений.

"Мы озабочены достаточно большой непредсказуемостью в современных международных отношениях. У нас есть методология, как нужно урегулировать вопросы международной повестки дня, и эти методы довольно прямые и очевидные. Каждая сторона, вовлеченная в решение проблемы, должна проявлять гибкость и таким образом находить решения, которые будут приемлемы всеми", — заявил Рябков.