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Генконсул: решение о действиях в ситуации с дипобъектами в США не принято

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско (130)
12:5720.10.2017
(обновлено: 13:15 20.10.2017)
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© AP Photo / Eric RisbergДым над крышей Генерального консульства России в Сан-Франциско. Архивное фотоДым над крышей Генерального консульства России в Сан-Франциско. Архивное фото
© AP Photo / Eric Risberg

НЬЮ-ЙОРК, 20 окт — РИА Новости. Окончательное решение о возможных действиях России в ситуации с дипломатической собственностью страны в США пока не принято, заявил генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

Экс-посол России в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Кисляк назвал позорными действия США по отношению к дипсобственности России
"Окончательное решение не принято. В любом случае, этим будет заниматься Москва, посольство России в Вашингтоне, где есть юристы-международники и адвокатская контора", — заявил Овсянников в интервью РИА Новости.

"Мне кажется, сейчас мы взяли паузу. Надо осмотреться, отдышаться и оценить ситуацию. Хотя, просто так отобрать два здания, которые находятся в собственности, это, конечно, неприятно. И самое главное, как американцы любят сами говорить, — это незаконно", — подчеркнул генконсул.

Здание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом
© Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter
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Овсянников также не исключил, что со стороны США последуют и другие меры. "Процесс расследования вмешательства России в американские выборы не утихает. Судя по прессе, все это происходит по нарастающей. Они, видимо, просто вошли в раж. Можно сделать любую привязку и "наказывать" Россию по новым направлениям. Здесь ничего исключать нельзя. Это надолго, если не навсегда. Это долгоиграющая пластинка с невеселой такой мелодией", — считает представитель России.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что еще не решено, какая компания будет представлять интересы России в суде по поводу ситуации с дипломатической собственностью РФ в США.

Здание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом. Архивное фото
© Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter
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Также в конце прошлого года США закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.

Читайте полный текст интервью >>

Гуляем, где хотим
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Гуляем где хотим"
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Вадим Викторович
Миндальничаем. Нельзя быть в образе интеллигентнейшего профессора филармонии в стычке с гопником. Когда мы предпримем ответные действия на снятие наших флагов? Через год? После многочисленных и длительных юридических консультаций-согласований-исков-заявлений?
13:07
20.10.2017
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