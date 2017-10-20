Генконсул: решение о действиях в ситуации с дипобъектами в США не принято

НЬЮ-ЙОРК, 20 окт — РИА Новости. Окончательное решение о возможных действиях России в ситуации с дипломатической собственностью страны в США пока не принято, заявил генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.
"Мне кажется, сейчас мы взяли паузу. Надо осмотреться, отдышаться и оценить ситуацию. Хотя, просто так отобрать два здания, которые находятся в собственности, это, конечно, неприятно. И самое главное, как американцы любят сами говорить, — это незаконно", — подчеркнул генконсул.
В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что еще не решено, какая компания будет представлять интересы России в суде по поводу ситуации с дипломатической собственностью РФ в США.