Лавров: для борьбы с химическим терроризмом нужны международные нормы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на московской Конференции по нераспространению – 2017. 20 октября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на московской Конференции по нераспространению – 2017. 20 октября 2017

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Необходимо коллективно противодействовать химическому терроризму, для этого нужны единые международные нормы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Еще один общий вызов ОМУ-терроризм, для противодействия которому требуются консолидированные усилия всего мирового сообщество", — сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Для надежного заслона на пути терроризму с применением оружия массового уничтожения требуются единые антитеррористические нормы. И в этой связи мы нацелены на скорейший запуск на конференции по разоружению в Европе предметной работы над проектом предложенной нами еще в 2016 году международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма", — добавил он.