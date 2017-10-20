МИД: позиция США тормозит начало работы над конвенцией по химоружию

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Началу полноценных переговоров по созданию конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма препятствует позиция США, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Ульянов напомнил, что РФ на конференции по разоружению в Женеве в 2016 году выдвинула инициативу о создании международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

"Группа стран нас активно поддерживает, другие говорят, что они будут мешать консенсусу, если он начнёт форсироваться, есть несколько скептиков. По большому счету, все упирается в позицию США. Думаю, если Вашингтон в рамках обзора своей внешней политики примет решение поддержать эту актуальную идею, то на конференции по разоружению будет достигнут консенсус, и могут начаться переговоры,и 20-летний застой в переговорной работе на конференции по разоружению может быть преодолён", — сказал Ульянов журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению..