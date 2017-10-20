МИД: позиция США тормозит начало работы над конвенцией по химоружию

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Началу полноценных переговоров по созданию конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма препятствует позиция США, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
"Группа стран нас активно поддерживает, другие говорят, что они будут мешать консенсусу, если он начнёт форсироваться, есть несколько скептиков. По большому счету, все упирается в позицию США. Думаю, если Вашингтон в рамках обзора своей внешней политики примет решение поддержать эту актуальную идею, то на конференции по разоружению будет достигнут консенсус, и могут начаться переговоры,и 20-летний застой в переговорной работе на конференции по разоружению может быть преодолён", — сказал Ульянов журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению..