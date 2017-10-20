Чижов оценил отношение Евросоюза к евразийской интеграции

ВЕРОНА, 20 окт — РИА Новости. Власти Евросоюза и Запад в целом воспринимали евразийскую интеграцию как обреченную на провал попытку РФ расширить свое политическое влияние, время и практика показали, что это не так, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на Евразийском экономическом форуме.
"Будет ли их впредь, как писал Шекспир, разделять "пропасть страшной глубины", или они сумеют найти путь к диалогу и взаимному доверию? И о том, что до сих пор такому сотрудничеству препятствовало, отсутствие политической воли, недостаток компетенции или проблемы другого рода", — сказал Чижов.
По его словам, с момента создания в 2010 году Таможенного союза в евроструктурах превалировали скепсис и непризнание самого факта евразийской интеграции.
"В Брюсселе и на Западе в целом евразийский проект воспринимался со знаком минус — как новая обреченная на провал попытка Кремля укрепить и расширить ареал своего политического влияния. Кое-кто приписывал Москве даже фантасмагорические планы восстановления СССР на неоимперских началах. Время и практика показали, насколько эти оценки были ошибочны", — сказал дипломат.