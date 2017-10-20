Чижов оценил отношение Евросоюза к евразийской интеграции

ВЕРОНА, 20 окт — РИА Новости. Власти Евросоюза и Запад в целом воспринимали евразийскую интеграцию как обреченную на провал попытку РФ расширить свое политическое влияние, время и практика показали, что это не так, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Где, как не в Вероне, на родине Монтекки и Капулетти, порассуждать о судьбах сосуществования на евразийском континенте двух равноуважаемых семей: Евразийского экономического союза и Евросоюза", — заявил он.

"Будет ли их впредь, как писал Шекспир, разделять "пропасть страшной глубины", или они сумеют найти путь к диалогу и взаимному доверию? И о том, что до сих пор такому сотрудничеству препятствовало, отсутствие политической воли, недостаток компетенции или проблемы другого рода", — сказал Чижов.

По его словам, с момента создания в 2010 году Таможенного союза в евроструктурах превалировали скепсис и непризнание самого факта евразийской интеграции.

"В Брюсселе и на Западе в целом евразийский проект воспринимался со знаком минус — как новая обреченная на провал попытка Кремля укрепить и расширить ареал своего политического влияния. Кое-кто приписывал Москве даже фантасмагорические планы восстановления СССР на неоимперских началах. Время и практика показали, насколько эти оценки были ошибочны", — сказал дипломат.