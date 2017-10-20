Лавров рассказал о рисках создания глобальной системы ПРО

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Москва не получает ответа от США и их союзников по купированию рисков, связанных с созданием глобальной системы ПРО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Одной из ключевых проблем в этой связи остаются усилия США и их союзников в Европе, в АТР, других регионах создать глобальную эшелонированную систему ПРО, приблизить ее элементы вплотную к российским и китайским границам. По существу, без ответа остаются наши призывы совместно работать над купированием рисков, связанных с наращиванием качественных и количественных перекосов в обычных вооружениях на европейском континенте", — сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.