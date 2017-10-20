Рябков обсудит с испанским коллегой латиноамериканское сотрудничество

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 27 октября проведет консультации с испанским коллегой по вопросам латино- и ибероамериканского сотрудничества, заявил посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио.

"27 октября пройдут консультации по вопросам латино-, ибероамериканского сотрудничества, как мы говорим, на уровне заместителей министров — заместителя министра Рябкова и заместителя министра (иностранных дел Испании), ответственного за ибероамерику. Как вы все знаете, господин Рябков отвечает за Северную Америку, но также и за Южную Америку. В том, что касается Центральной Америки и Южной Америки, а также Карибского бассейна, — именно об этом будут говорить с заместителем министра", — сказал он на конференции "Современная Испания: проблемы и решения".

При этом дипломат не уточнил, где состоятся консультации.