СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. России и США удастся сделать двусторонние связи более конструктивными, две ядерные державы не имеют права быть в плохих отношениях между собой и оставлять свои конфликты следующим поколениям, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Уверен, что у нас получится и сделать более конструктивные отношения между Москвой и Вашингтоном, и разрешить ряд региональных конфликтов, которые по-прежнему кровоточат, ибо мы не имеем право оставить их другому поколению. Их нужно решать сейчас", — сказал Слуцкий на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Депутат добавил, что когда международные отношения между двумя крупнейшими ядерными державами становятся крайне негативными, это опасно и грозит всему миру. "Мы не имеем права — две крупнейшие ядерные державы — быть в плохих отношениях между собой", — заключил глава думского комитета.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся в Сочи в воскресенье и продлится по 22 октября. Всего, по последним данным организаторов, в нем принимают участие 25 тысяч человек из почти 190 стран. Изначально планировалось, что число участников будет 20 тысяч, но прибыло большее число гостей. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером мероприятия.