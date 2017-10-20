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В мире

Мексиканцам показали, что такое настоящая русская кухня

10:1720.10.2017
(обновлено: 10:38 20.10.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийРоссийский повар Инна Чукина на презентации лекции по русской кухнеРоссийский повар Инна Чукина на презентации лекции по русской кухне
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МЕХИКО, 20 окт — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. "Если вы хотите заинтересовать мексиканца, начните с кухни" — это почти беспроигрышная инструкция по тому, как привлечь интерес граждан этой страны неважно к какой теме. Сами большие любители своих национальных блюд, мексиканцы при этом обожают кухни других стран мира. Неудивительно, что залы Национального музея культур в Мехико в Дни русской кухни были полны посетителей.

Не просто повар 

Ресторан русской кухни Русская чайная на Манхэттене в Нью-Йорке. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / LH /
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Россияне подготовились хорошо. К делу был привлечен даже профессиональный повар — работник МИД с большим стажем Инна Чукина, готовящая в российском посольстве в Мехико. Ее лекция об истории появления русских кулинарных традиций была выслушана не просто с большим вниманием, но и с очевидно прикладным интересом – многие зрители тщательно записывали перевод лекции в свои блокноты, видимо, чтобы затем попытаться сотворить русские кулинарные шедевры в домашних условиях.

А записывать и правда было что. Чукина представила гостям дней русской кухни рецепты винегрета с сельдью, котлет "Пожарских", истинно русского напитка сбитня и торта "Медовик". Более того, по окончании лекции все эти блюда, заранее приготовленные, в сопровождении бутербродов с селедкой, разнообразных солений и других закусок были вынесены в зал небольшими порциями и розданы на пробу местным гурманам.

"Конечно, истинно русская кухня с приходом при Петре Первом западно-европейской кулинарной традиции изменилась, появились новые блюда и продукты, однако такие блюда, как каши и хлеб, который очень любят в России, остались неизменными на столе россиян", — рассказала Чукина.

Мексиканцев очень интересовал вопрос, как едят России и сколько раз в день, и они были очень удивлены, что россияне предпочитают завтракать дома. В Мексике же наоборот завтраки являются, скорее, поводом для похода в ближайшую кафешку, коих здесь великое множество на каждом углу на любой вкус и кошелек.

Каша с тирамису
© Фото предоставлено пресс-службой кафе "Хлебная Лавка"
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Профессиональный повар Чукина подвела под традиции русской кухни и своеобразную философскую базу. Она напомнила о словах Николая Бердяева, говорившего, что без прошлого нет будущего, а значит, народ, забывающий свои традиции, обречен на исчезновение. "Именно поэтому мы пытаемся сохранять наши исконные русские блюда, не забывая и о кухнях других стран, пришедших в Россию", — заметила повар.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВладелицы русских ресторанов в Мехико Маргарита Султанова, Ольга Леонова и Елена Александрова
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Владелицы русских ресторанов в Мехико Маргарита Султанова, Ольга Леонова и Елена Александрова

Особенности русских ресторанов в условиях Мексики 

Второй день знакомства с русскими кулинарными традициями был отдан рестораторам. Сейчас в Мехико работает сразу несколько заведений, предлагающих русские блюда. Среди них – "Колобок", фактически первая успешная сеть русских ресторанов в латиноамериканской стране, кафе "Русская сказка" и кафе "Квартирка".

История их появления и разная, и схожая одновременно. Похожи они тем, что появились в значительной степени случайно, по стечению обстоятельств, а различны как предлагаемым набором блюд, так и временем работы – от почти 15 лет до нескольких месяцев.

"В целом мы подаем здесь праздничные блюда, которые в России готовят по праздникам, – оливье, сельдь под шубой, пельмени. Мексиканцам повезло – они их могут есть каждый день", — пошутила Ольга Леонова, совладелица "Колобка". При этом начинала она с простых пирожков, которые пекли дома для продажи на улице, отсюда — и название ресторанов.

Леонова говорит, что мексиканцы при всей их любви к кулинарным новшествам весьма консервативны в том, что все блюда они будут есть с соусами "местного разлива". Поэтому на столах у нее в ресторанах стоят разные соусы на основе чили. А вот хозяйка "Русской сказки" Елена Александрова с ней не согласна. "Мы не адаптируем блюда вообще, я, правда, сама делаю аджику. Она у меня на каждом столе, но мексиканские соусы не подаем, и при этом мексиканцы с удовольствием едят русские блюда", – отметила она.

Русская кухня. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Про другой вид трудностей, с которыми сталкиваются русские рестораны, поведала Маргарита Султанова, хозяйка "Квартирки". Дело в том, что в Мексике отсутствуют многие виды специй, которые входят в повседневный набор для россиян. "Даже имеющийся тут лавровый лист имеет другой вкус и запах", — пожаловалась она. Не говоря уже об укропе, который в Мехико есть, но найти его весьма проблематично: он не пользуется большим спросом у мексиканцев. "Приходится некоторые специи возить из России, а что делать", — сокрушается Султанова.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийМексиканцы слушают лекцию о русской кухне
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Мексиканцы слушают лекцию о русской кухне

Замену можно найти

Сырный фестиваль в Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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А вот что касается сельди, с которой в Мексике тоже, мягко говоря, наблюдается дефицит, если не сказать почти полное отсутствие, то тут для русских рестораторов нашлась замена в виде лосося. По словам Леоновой, для традиционной "сельди под шубой" замена основного ингредиента на соленого лосося, тунца или макрель ничуть не ухудшила качество блюда, а наоборот, даже улучшила. По крайней мере, мексиканцы в ее ресторане заказывают его много и охотно. Александрова же вообще под прошлый Новый год умудрилась продать 20 килограммов этого угощенья – причем среди покупателей были как русские, бравшие "шубу" к традиционному новогоднему застолью, так и мексиканцы.

Вид из окна ресторана White Rabbit в Москве
© Фото : предоставлено пресс-службой White Rabbit
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Изобретательность российских кулинаров в Мехико в целом уже решила многие проблемы, с которыми еще каких-нибудь 10 лет назад сталкивались все приезжавшие сюда жить и работать выходцы из бывшего СССР. К примеру, тогда Мексика вообще не знала нормального кефира. "Теперь же многие научились делать его сами, более того, "наши" его начали производить промышленно для магазинов ", — рассказала Александрова.

Кефир в Мехико действительно появился под маркой Marusia, делают его выходцы из Санкт-Петербурга. При этом по своим вкусовым и – главное – полезным свойствам он не уступает российским аналогам, есть одно "но". Цена его несравнимо выше российской, порядка 240 рублей за бутылку, и продается он в основном в магазинах органической еды.

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