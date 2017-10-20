Мексиканцам показали, что такое настоящая русская кухня

МЕХИКО, 20 окт — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. "Если вы хотите заинтересовать мексиканца, начните с кухни" — это почти беспроигрышная инструкция по тому, как привлечь интерес граждан этой страны неважно к какой теме. Сами большие любители своих национальных блюд, мексиканцы при этом обожают кухни других стран мира. Неудивительно, что залы Национального музея культур в Мехико в Дни русской кухни были полны посетителей.
Не просто повар
А записывать и правда было что. Чукина представила гостям дней русской кухни рецепты винегрета с сельдью, котлет "Пожарских", истинно русского напитка сбитня и торта "Медовик". Более того, по окончании лекции все эти блюда, заранее приготовленные, в сопровождении бутербродов с селедкой, разнообразных солений и других закусок были вынесены в зал небольшими порциями и розданы на пробу местным гурманам.
"Конечно, истинно русская кухня с приходом при Петре Первом западно-европейской кулинарной традиции изменилась, появились новые блюда и продукты, однако такие блюда, как каши и хлеб, который очень любят в России, остались неизменными на столе россиян", — рассказала Чукина.
Мексиканцев очень интересовал вопрос, как едят России и сколько раз в день, и они были очень удивлены, что россияне предпочитают завтракать дома. В Мексике же наоборот завтраки являются, скорее, поводом для похода в ближайшую кафешку, коих здесь великое множество на каждом углу на любой вкус и кошелек.
Особенности русских ресторанов в условиях Мексики
Второй день знакомства с русскими кулинарными традициями был отдан рестораторам. Сейчас в Мехико работает сразу несколько заведений, предлагающих русские блюда. Среди них – "Колобок", фактически первая успешная сеть русских ресторанов в латиноамериканской стране, кафе "Русская сказка" и кафе "Квартирка".
История их появления и разная, и схожая одновременно. Похожи они тем, что появились в значительной степени случайно, по стечению обстоятельств, а различны как предлагаемым набором блюд, так и временем работы – от почти 15 лет до нескольких месяцев.
"В целом мы подаем здесь праздничные блюда, которые в России готовят по праздникам, – оливье, сельдь под шубой, пельмени. Мексиканцам повезло – они их могут есть каждый день", — пошутила Ольга Леонова, совладелица "Колобка". При этом начинала она с простых пирожков, которые пекли дома для продажи на улице, отсюда — и название ресторанов.
Леонова говорит, что мексиканцы при всей их любви к кулинарным новшествам весьма консервативны в том, что все блюда они будут есть с соусами "местного разлива". Поэтому на столах у нее в ресторанах стоят разные соусы на основе чили. А вот хозяйка "Русской сказки" Елена Александрова с ней не согласна. "Мы не адаптируем блюда вообще, я, правда, сама делаю аджику. Она у меня на каждом столе, но мексиканские соусы не подаем, и при этом мексиканцы с удовольствием едят русские блюда", – отметила она.
Замену можно найти
Кефир в Мехико действительно появился под маркой Marusia, делают его выходцы из Санкт-Петербурга. При этом по своим вкусовым и – главное – полезным свойствам он не уступает российским аналогам, есть одно "но". Цена его несравнимо выше российской, порядка 240 рублей за бутылку, и продается он в основном в магазинах органической еды.