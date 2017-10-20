ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама раскритиковал текущее положение дел в Америке, заявив, что нынешняя политика "заражает" общество.

"Никому не нравится то, что мы видим… вместо того, чтобы политика отражала наши ценности, политика заражает наши сообщества", — сказал Обама на своем первом после окончания президентского срока выступлении. Экс-президент США выступил в штате Виргиния на митинге в поддержку кандидата-демократа на губернаторских выборах.

"Вместо того, чтобы искать пути для взаимодействия и на практике работать вместе, мы получили тех, кто намеренно пытаются демонизировать тех, мнение которых отличается, собрать базу, потому что это дает кратковременную тактическую выгоду", — сказал Обама.

"Вы знаете, я последнее время мало комментирую политику, но я знаю точно, если ты выигрываешь кампанию, разделяя людей, у тебя не получится управлять ими после, ты не можешь объединить их", — заявил 44-й президент США. За получасовую речь он ни разу не назвал имени действующего президента, но очевидно апеллировал не только к губернаторской гонке в Виргинии, но прежде всего к главе государства и его политике в сфере иммиграции, КНДР, расовых трений в США и других злободневных проблем.

Только за последнюю неделю риторику и политику Трампа раскритиковали сенатор-республиканец Джон Маккейн и экс-президент США Джордж Буш-младший. Выступая в нью-йоркском Bush Institute в четверг, бывший президент США не назвал Трампа по имени, однако подробно разобрал подход нынешнего главы, предполагающий меры против мигрантов, беженцев и свободной торговли. Буш заявил, что сейчас есть "тенденция к тому, чтобы замкнуться в себе", и опасность опоры на "грубый расчет интересов".

Маккейн в свою очередь предупредил, что США скатываются к "лженационализму". Несмотря на то, что он также не называл имени Трампа, его критика была воспринята однозначно и президент даже пригрозил сенатору в радио-эфире возможной местью.