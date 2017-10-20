Парламентарии КНДР послали письмо в парламент Австралии с критикой Трампа

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о получении письма в адрес австралийского парламента от коллег из Пхеньяна, в котором критикуется речь американского президента Дональда Трампа на генассамблее ООН в сентябре, сообщает газета Sydney Morning Herald.

Письмо, составленное комитетом по иностранным делам Верховного народного собрания КНДР, было передано через посольство КНДР в Джакарте в дипломатическое представительство Австралии в Индонезии 28 сентября. Оттуда оно попало в руки главы австралийского МИД, отмечает газета.

Послание критикует речь Трампа в ООН, в которой он заявил, что США могут "полностью уничтожить" Северную Корею. Как сказано в письме, "если Трамп думает, что он может поставить КНДР, ядерную державу, на колени при помощи угрозы ядерной войны, то это будет большая ошибка". Авторы послания призывают парламент "выполнить свою миссию и долг и сохранять бдительность в отношении отвратительных и безрассудных действий администрации Трампа". Как отмечает издание, предполагается, что письмо было направлено и в парламенты других стран.

"Это первое письмо, полученное, по нашим сведениям, министром иностранных дел из Северной Кореи… Это открытое письмо, обычно они не рассылают такие послания по всему миру", — сказала Бишоп. По ее словам, это письмо является признаком того, что "коллективная стратегия союзников и партнеров по установке максимального давления и дипломатических и экономических санкций работает".

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций. В своей речи на Генассамблее ООН Трамп пообещал уничтожить КНДР, если Пхеньян будет угрожать США или их союзникам.