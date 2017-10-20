Парламентарии КНДР послали письмо в парламент Австралии с критикой Трампа

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о получении письма в адрес австралийского парламента от коллег из Пхеньяна, в котором критикуется речь американского президента Дональда Трампа на генассамблее ООН в сентябре, сообщает газета Sydney Morning Herald.
Послание критикует речь Трампа в ООН, в которой он заявил, что США могут "полностью уничтожить" Северную Корею. Как сказано в письме, "если Трамп думает, что он может поставить КНДР, ядерную державу, на колени при помощи угрозы ядерной войны, то это будет большая ошибка". Авторы послания призывают парламент "выполнить свою миссию и долг и сохранять бдительность в отношении отвратительных и безрассудных действий администрации Трампа". Как отмечает издание, предполагается, что письмо было направлено и в парламенты других стран.
"Это первое письмо, полученное, по нашим сведениям, министром иностранных дел из Северной Кореи… Это открытое письмо, обычно они не рассылают такие послания по всему миру", — сказала Бишоп. По ее словам, это письмо является признаком того, что "коллективная стратегия союзников и партнеров по установке максимального давления и дипломатических и экономических санкций работает".
Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций. В своей речи на Генассамблее ООН Трамп пообещал уничтожить КНДР, если Пхеньян будет угрожать США или их союзникам.