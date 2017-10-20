Мадуро пригрозил оппозиционным губернаторам тюрьмой

МЕХИКО, 20 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг пригрозил избранным губернаторам пяти штатов тюрьмой в случае продолжения насилия и отказа приносить присягу национальному учредительному собранию.

Оппозиция не признает этот орган, созванный по инициативе Мадуро для внесения изменений в конституцию. По мнению противников властей, имело место нарушение самой процедуры созыва собрания – не был объявлен референдум.

"Насилие не вернется в страну. Если кто-то из них намерен использовать губернаторство для беспорядков, он будет смещен и пойдет в тюрьму", – приводит портал Nacional заявление Мадуро.

При этом президент признал, что главы штатов не подчиняются напрямую собранию. В то же время он подчеркнул, что не допустит вакуума власти, а вместо отказавшихся принести присягу губернаторов будут назначены другие люди.

Все 18 глав регионов, являющихся представителями пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы, уже принесли присягу перед собранием. Что касается оставшихся пяти губернаторов-оппозиционеров, то они пока намерены присягать перед законодательными советами своих штатов.