МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Суд американского города Чикаго приговорил к 15 годам тюремного заключения молодого американца, пытавшегося присоединиться к террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, сообщает газета Chicago Sun-Times.
Как утверждает обвинение, Туниси пытался оказывать материальную помощь террористическим организациям. Кроме этого, он был готов устроить теракт, используя взрывчатку, которую он получил от агентов спецслужб, выдававших себя за членов террористической группировки. В августе 2015 года молодой человек признал себя виновным в попытке предоставить материальную поддержку зарубежной террористической группировке.
Во время судебного слушания, на котором оглашался приговор, Туниси поблагодарил американские власти за спасение его жизни.
* Запрещенная в России террористическая организация