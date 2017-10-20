В МИД Мексики прокомментировали возможный отказ страны от NAFTA

МЕХИКО, 20 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил в четверг, что возможный отказ от соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA не станет концом света для его страны.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил ограничить срок действия соглашения пятью годами с дальнейшим новым пересмотром. Также он говорил о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Трамп допускает, что заключит прямое торговое соглашение с Канадой или с Мексикой в случае провала общих переговоров по NAFTA. Мексика и Канада выступили против введения подобного положения.
Соглашение NAFTA действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.