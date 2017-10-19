Посольство подтвердило приговор россиянину по делу о беспорядках в Гамбурге

Акция протеста в Гамбурге во время проведения саммита G20. Архивное фото

Акция протеста в Гамбурге во время проведения саммита G20. Архивное фото

БЕРЛИН, 19 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Гражданин России 1986 года рождения приговорен к году условно за противоправные действия в ходе беспорядков на саммите G20 в Гамбурге 6-8 июля, его могут выдворить из Германии, подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.

Ранее в пресс-службе административного суда Гамбурга сообщили РИА Новости, что гражданин России признан виновным в нарушении общественного порядка, попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции в ходе беспорядков на G20 в Гамбурге, он приговорен к году заключения условно.

"Городской суд Гамбурга признал виновным в совершении ряда противоправных действий в ходе беспорядков в Гамбурге 6-8 июля гражданина России 1986 года рождения. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. По всей вероятности, его может ожидать также выдворение из Германии и запрет на въезд в шенгенские страны на длительный период", — сказал Микерин.

По его словам, ввиду того, что осужденный российский гражданин "изначально отказался от любого общения с представителями генконсульства России в Гамбурге", информация о вынесенном в отношении него решении получена посольством из открытых источников.

"С немецкой стороны уведомлений в наш адрес не поступало", — подчеркнул Микерин.

Накануне и во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.