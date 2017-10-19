Слушания по делу второго россиянина о беспорядках на G20 пройдут 23 октября

Дым над Гамбургом во время проведения саммита G20. 7 июля 2017

Дым над Гамбургом во время проведения саммита G20. 7 июля 2017

БЕРЛИН, 19 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Слушания по делу второго россиянина, обвиненного в участии в беспорядках на саммите G20 в Гамбурге 6-8 июля, перенесены на 23 октября после требования немецкого адвоката о том, чтобы представители полиции и российского генконсульства покинули зал суда, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.

Ранее стало известно, что гражданин России 1986 года рождения приговорен к году условно за нарушение общественного порядка, попытку нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивление полиции в ходе беспорядков в Гамбурге.

"Восемнадцатого октября в районном суде Гамбурга состоялись первые слушания по делу задержанного в июле этого года в Гамбурге гражданина России 1996 года рождения. В начале слушаний выступил немецкий адвокат подзащитного с достаточно странным требованием о том, чтобы зал судебного заседания покинули присутствовавшие там представители полиции и генерального консульства России в Гамбурге. Судья, выслушав это требование, удалилась на совещание и по его итогам приняла решение о переносе судебного заседания на ближайший понедельник", — заявил Микерин.

По его словам, "российская сторона приняла к сведению волю подсудимого, выраженную, правда, через его адвоката, но продолжит внимательно отслеживать происходящие события и, в случае обращения со стороны подсудимого, предпримет все необходимые и возможные шаги для обеспечения его интересов".

Ранее представители генконсульства РФ в Гамбурге провели встречу с россиянином 1996 года рождения, обвиняемым городской прокуратурой в нарушении общественного порядка, попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции.

Накануне и во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.