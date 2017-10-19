Путин пообещал способствовать ратификации ДВЗЯИ другими странами

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить работу, чтобы страны, до сих пор не ратифицировавшие договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), это сделали.

На заседании клуба "Валдай" в Сочи один из участников встречи с Путиным, исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации по (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо поблагодарил президента РФ, что Россия выполняет свои обязательства по этому договору. "Мы встречались в Нью-Йорке два года назад. Я подошел к вам, потому что у меня были сомнения по поводу выполнения обязательств под этим договором России. Вы меня заверили, что будете выполнять, я рад, что это происходит сегодня", — сказал Зербо.

Также Зербо спросил, "может ли Россия поделиться этим лидерством со странами "пятерки"… "Чтобы этот договор, который 20 лет не может вступить в силу… Чтобы были подвижки в этом направлении (то есть, чтобы РФ способствовала ратификации договора и его возможному вступлению в силу — ред.)", — сказал он.

"Будем способствовать. Конечно, мы в этом заинтересованы и будем работать", — сказал Путин.

ДВЗЯИ был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.

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