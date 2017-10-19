В США развернута беспрецедентная антироссийская кампания, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. В США развернута беспрецедентная антироссийская кампания, которая не закончилась на настоящий момент, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"В Соединенных Штатах… развернута просто беспрецедентная антироссийская кампания, начиная с уходящей администрации господина (экс-президента Барака) Обамы, и сейчас она не закончилась", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент РФ подчеркнул, что эта кампания ничем не спровоцирована.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>