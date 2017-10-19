Путин о Трампе: он талантлив и не нуждается в советах

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отказался давать советы своему американскому коллеге Дональду Трампу, отметив, что лидер США талантлив и честно прошел через горнило выборов.

На заседании клуба "Валдай" в Сочи один из экспертов, назвав президента США "неуправляемым", спросил Путина, какой бы совет он дал Дональду Трампу, чтобы "тот мог успешно выполнять президентские функции и был хорошим президентом".

"Я считаю ваш вопрос, извините меня, некорректным. Господина Трампа избрал американский народ. И хотя бы поэтому к нему нужно проявлять уважение. Даже если мы не согласны с какой-то из его позиций. Внутри страны (США) проявляют к нему неуважение. Это прискорбная негативная составляющая американской политической системы. Можно спорить, но нельзя проявлять неуважение. Даже не к нему лично, а к тем людям, которые за него проголосовали", — отреагировал Путин.

Путин добавил также, что думает, что президент США "не нуждается ни в каких советах, потому что чтобы быть избранным, даже не обладая опытом такой большой административной работы, нужно обладать определенным талантом и пройти через это горнило". "Он это сделал и победил. И победил честно", — отметил президент РФ.