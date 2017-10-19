Путин о Трампе: он талантлив и не нуждается в советах

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отказался давать советы своему американскому коллеге Дональду Трампу, отметив, что лидер США талантлив и честно прошел через горнило выборов.
"Я считаю ваш вопрос, извините меня, некорректным. Господина Трампа избрал американский народ. И хотя бы поэтому к нему нужно проявлять уважение. Даже если мы не согласны с какой-то из его позиций. Внутри страны (США) проявляют к нему неуважение. Это прискорбная негативная составляющая американской политической системы. Можно спорить, но нельзя проявлять неуважение. Даже не к нему лично, а к тем людям, которые за него проголосовали", — отреагировал Путин.