Путин призвал оказать влияние на Киев для урегулирования на Украине

РИА Новости. ЕВРОПА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ НА УКРАИНЕ, МЕРКЕЛЬ И МАКРОН ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ, НО НАДО ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА КИЕВ, ЧТОБЫ ОН ЧТО-ТО ДЕЛАЛ — ПУТИН