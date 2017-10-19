Для решения ситуации с КНДР Путин призвал относиться к Пхеньяну с уважением

"Мы предложили целый ряд проектов совместных трехсторонних — Россия, Северная Корея, Южная Корея — там и железная дорога, и трубопроводный транспорт и так далее. Работать надо и нужно избавиться от воинственной риторики, осознать опасность, которая связана с этой ситуацией, и перешагнуть через эти свои амбиции", — добавил российский лидер

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