ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель министерства внутренней безопасности США уклонился от ответа на вопрос в конгрессе, должны ли американцы вслед за федеральными учреждениями удалить со своих компьютеров антивирусную продукцию "Лаборатории Касперского".

И.о. замминистра МВБ Кристофер Кребс напомнил на слушаниях в сенате, что министерство сочло нежелательным размещение продукции "Касперского" на своих компьютерах. Один из сенаторов спросил, касается ли это простых американцев.

"Мы послали ясный сигнал о том, какова наша оценка рисков… Обычные граждане должны принять свое решение, основываясь на анализе рисков", — ответил Кребс.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.