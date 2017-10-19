ТИРАСПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука могут судить заочно, заявил в четверг председатель Следственного комитета непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вячеслав Брынзарь.
"В настоящее время, если будет принята нормативно-правовая база, позволяющая направить это дело в суд и рассмотреть это дело в порядке заочного производства, Следственный комитет будет готов очень быстро направить эти дела в суд. Материалы находятся на финальной стадии, следствие по ним фактически окончено", — сказал Брынзарь в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.