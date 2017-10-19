России и Западу пора "выкинуть списки" взаимных претензий, считает эксперт

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. России и Западу нужно "выкинуть списки" взаимных обеспокоенностей и начать сотрудничать, считает научный директор Нобелевского института Асле Тойе, принимающий участие в XIV ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

В четверг вечером на заседании клуба выступил президент РФ Владимир Путин.

"Соревнование (между странами) — это хорошо. Соревнование заставляет нас двигаться дальше, мы не должны бояться соревнований. Но мы должны бояться стать друг другу врагами. Российский президент привел список всех обеспокоенностей России. Как я вижу, это вполне обоснованные обеспокоенности. Мы должны их воспринимать серьезно. Я хочу сказать, что на Западе у нас есть свой собственный список, который направлен на Россию и на других акторов. Возможно, было бы неплохой идеей, если бы мы эти списки взяли и выкинули, и попытались бы лучше сотрудничать", — заявил Асле Тойе, комментируя выступление российского лидера.

"Многие национальные институты, как сказал президент России, подверглись эрозии за последние годы. Нам нужно изменить эту тенденцию", — добавил норвежский эксперт. Он напомнил также слова из завещания Альфреда Нобеля о том, что "дорога к миру лежит через разоружение". Также Нобель, напомнил эксперт из института его имени, говорил "о важности институтов и о важности наличия доброй воли, о работе для создания братства между народами".