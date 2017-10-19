"Старики" и "салаги": "Европа разных скоростей" начинается с дедовщины

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Еще весной Вишеградская группа, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, подняла скандал из-за "двойных стандартов" в производстве продуктов питания для стран Западной и Восточной Европы. "Четверка" заявила, что партнеры по ЕС поставляют им продовольственные товары одних и тех же брендов, но дороже и хуже, чем продают у себя на Западе. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер попытался встать на защиту западных компаний, однако его позицию в Брюсселе разделили не все. Факты были доказаны, и сегодня скандал набрал немалые обороты — "двойные стандарты" в еде для "старых" и "молодых" членов ЕС уже называют началом реализации концепции "Европы разных скоростей".

Кофе без кофеина, маргарин без жира

Растворимый кофе Jacobs Krönung на прилавках в Чехии содержит на 30% меньше кофеина, чем такой же, продаваемый в Германии. "Немецкий" маргарин Rama на 10% жирнее, чем "чешский". Банка консервированного тунца и там и там выглядит одинаково, однако к западу от границы она наполнена цельными кусками рыбы, а к востоку — размолотой массой, по сути, отходами производства. При этом в Германии банка стоит один евро, а в Чехии внешне точно такая же — около полутора евро.

Вафли Manner в Венгрии не такие хрустящие, а крем Nutella менее мягок и не так легко намазывается, как в Австрии. Кока-кола в Словакии и Венгрии в качестве подсластителя содержит кукурузный сироп — изоглюкозу, которая намного дешевле, чем обычный сахар, добавляемый в этот напиток в Германии и Австрии.

Инспекторы словацкой госслужбы ветеринарного и пищевого контроля сравнили два десятка продовольственных товаров в сетевых магазинах Братиславы и ряда австрийских городов. Итог: колбасы, сыры, молочные продукты, шоколад, хлеб, напитки, продаваемые под одними и теми же брендами и названиями, существенно различаются по качеству. В тех, что можно купить в Словакии, меньше мяса, но больше жира, в них увеличенное содержание симуляторов вкуса, подсластителей, красителей и прочих искусственных добавок.

Разницу в продуктах заметили не только в странах Вишеградской четверки, но и повсеместно в государствах Центральной и Восточной Европы, входящих в ЕС, — Болгарии, Румынии, Хорватии, Словении, а также в республиках Балтии.

Абсолютно идентичным как на Востоке, так и на Западе многочисленные проверки, проведенные в разных странах, назвали только один продукт — шоколад Milka.

© AP Photo / Martin Meissner Мужчина ест шоколад Milka © AP Photo / Martin Meissner Мужчина ест шоколад Milka

Тем временем возбудились и в странах Балтии: продовольственно-ветеринарная служба Латвии начала проверку двух десятков "подозрительных" товаров на их соответствие составу аналогичных продуктов, продающихся в Западной Европе. В сейме Литвы обсуждают создание специальной комиссии для расследования разницы в качестве импортируемого продовольствия.

Впрочем, жители приграничных районов многих стран давно знают об этой разнице и периодически устремляются на шопинг к соседям — за "настоящей" едой. Венгры и словаки едут в Австрию, словенцы — в Австрию и Италию, поляки — в Германию, чехи — в Германию и Австрию.

"Разные вкусовые предпочтения"

Возмущение лидеров восточноевропейских стран выплеснулось на мартовском саммите Евросоюза. Они обратились к Еврокомиссии, потребовав рассмотреть практику продажи одних и тех же продовольственных товаров разного качества в западных и восточных странах ЕС. Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в беседе с делегированным Вишеградской четверкой словацким премьером Робертом Фицо назвал ее "недопустимой". Но тут же заступился за западные компании, объяснив их действия "учетом разных традиционных вкусовых предпочтений" покупателей. По словам Юнкера, ориентируясь на рынок той или иной страны, производители обычно берут во внимание особенности национальной кухни и зависимости от этого корректируют конкретный состав тех или иных продуктов.

Точно такое же объяснение дали и сами производители. Скажем, представители компании Nestlé заявили, что во всех европейских странах растворимый кофе Nescafé Gold готовят по-разному "в зависимости от предпочтений потребителей, отличающихся от рынка к рынку". Скажем, в Чехии и Словении зерна обжаривают по-разному, и от этого зависит цвет продукта. Вкус напитка может меняться из-за разного соотношения в смеси сортов кофе Arabica и Robusta.

Однако осенью ситуация изменилась. Претензии восточных "младших братьев" получили неожиданную поддержку со стороны еврокомиссара по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Веры Юровой. Рожденной в Чехии, ей, как никому другому, оказалась близка эта тема.

"В 1990 году я жила недалеко от границы с Австрией. Когда упал "железный занавес", мы поехали туда за покупками. У нас в кармане было всего несколько австрийских шиллингов, и мы купили шоколад и кофе. Дома нас ждали родственники, чтобы попробовать то, что мы привезли. Вкус этих продуктов сильно отличался от наших", — поделилась еврокомиссар воспоминаниями с журналистами.

"Теперь у нас есть доказательства", — заявила Вера Юрова 26 сентября, изучив многочисленные факты, свидетельства и результаты проверок. По ее словам, ситуация касается "десятков или даже сотен наименований продуктов". При этом выявленные экспертами различия выходят за рамки "адаптации" товаров к вкусовым предпочтениям местных жителей.

Офис еврокомиссара выпустил специальный пресс-релиз, в котором призвал национальные европейские правительства соблюдать законы ЕС, обязывающие производителей предоставлять потребителям правдивую исчерпывающую информацию о продуктах и их составе и запрещающие недобросовестный маркетинг. Именно такую оценку получила практика продажи в разных странах различных по качеству и составу продуктов с одинаковой товарной маркировкой. Выпущено и специальное руководство для стран — членов Евросоюза по преодолению "двойных стандартов" в торговле продовольственными товарами.

"Сначала нас лишили сельского хозяйства"

Дискриминация чешского продовольственного рынка, главным образом со стороны немецких поставщиков, продолжается уже довольно долго, утверждает заместитель председателя Чешской партии национальных социалистов (ČSNS) Пршемысл Вотава. По его словам, чешского потребителя вводили в заблуждение чрезмерно назойливой рекламой продукции иностранных поставщиков, и он не обращал большого внимания на качество западной продукции, руководствуясь правилом "что пришло с Запада, то совершенно".

"Чешская продукция в течение долгого времени подавлялась западными производителями, часто с помощью демпинга. Из-за этого сельхозпроизводителям приходилось сокращать количество коров и свиней, с полей исчезали овощи, из садов — фрукты. Тысячи фургонов с продовольствием из стран ЕС прибывали в Чехию, чешский рынок был переполнен западными товарами, которые по качеству часто уступали чешским аналогам. Доверчивый чешский потребитель эти продукты покупал. Только теперь, после пробуждения ото сна, чешские граждане стали понимать, что они оказались обманутыми в том, что касается качества продукции", — говорит Пршемысл Вотава.

Присоединение к Евросоюзу самым пагубным образом отразилось на сельском хозяйстве Чехии, утверждает политик. По сравнению с 1989 годом число молочных коров в стране сократилось почти на две трети: было свыше миллиона, осталось 360 тысяч. Такая же ситуация со стадом свиноматок, еще хуже — с выращиванием овощей и фруктов. Внутреннее производство заменяется импортом. Это сказывается не только на аграрном рынке, но и на социальной обстановке в сельской местности: деревни опустели, школы, почтовые отделения, магазины закрыты. Теперь восстановить продовольственную самодостаточность Чехии будет очень непросто, потребуется много времени и денег, убежден Вотава.

Еще более резко высказался другой чешский политик — президент Республиканской партии Мирослав Сладек. "Они дают нам не пищу, а яд", — заявил он Sputnik Чехия.

"Происходящее показывает, что в Евросоюзе есть главные государства, такие, как Германия, и есть второсортные, как мы. Не хочется думать, что это и есть та самая "Европа двух скоростей", о которой говорят сейчас в Брюсселе. Потому что в таком случае лучше было бы просто распустить весь ЕС", — считает Мирослав Сладек.

© AP Photo / Petr David Josek Корова, покрашенная в национальный флаг Германии, во время продовольственной демонстрации в Праге © AP Photo / Petr David Josek Корова, покрашенная в национальный флаг Германии, во время продовольственной демонстрации в Праге

Тем временем похожие политические заявления звучат уже не только от представителей политических сил, но и на государственном уровне. Накануне двухдневного саммита Евросовета в Брюсселе 19-20 октября государственный секретарь Польши по европейским делам Конрад Шиманьский отметил, что правительство в Варшаве видит "дисбаланс интересов между различными частями Европейского союза".

"Парадоксом является то, что те страны, которые выражают больше политического и общественного доверия к процессу интеграции, чаще сталкиваются с проблемами в ЕС с реализацией своих намерений. В то же время тем странам, которые поставили знак вопроса в процессе интеграции, проще выполнять свои политические обещания", — заметил Шиманьский.

Замглавы польской дипломатии сказал, что Польша, как и другие страны Вишеградской группы, надеется на серьезные реформы в Европейском союзе.